Протесты "желтых жилетов": при пожаре в Париже пострадали 11 человек

Так, представитель парижских пожарных служб сообщил агентству, что в субботу в результате пожара 11 человек получили легкие ранения. Среди них были двое пожарных.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter о пожаре, произошедшем в одном из отделений банка в центре Парижа во время демонстраций. Пожар возник в банке, который находился на первом этаже семиэтажного жилого дома возле Елисейских полей.

Кроме того, по информации BFMTV, во французской столице с начала суток был задержан 121 человек. Всего, по подсчётам канала, на демонстрации в 18-ю субботу мобилизации "желтых жилетов" вышло 14,5 тыс. человек. В Париже их насчитывалось около 10 тыс.

Как сообщал УНН, в 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" 16 марта по всей Франции продолжают собираться манифестанты.