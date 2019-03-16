Протесты "желтых жилетов": при пожаре в Париже пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате пожара, произошедшего в 18-ю субботу мобилизации "желтых жилетов" во французской столице Париже, пострадало 11 человек, передаёт УНН со ссылкой на Associated Press.
Так, представитель парижских пожарных служб сообщил агентству, что в субботу в результате пожара 11 человек получили легкие ранения. Среди них были двое пожарных.
Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter о пожаре, произошедшем в одном из отделений банка в центре Парижа во время демонстраций. Пожар возник в банке, который находился на первом этаже семиэтажного жилого дома возле Елисейских полей.
Кроме того, по информации BFMTV, во французской столице с начала суток был задержан 121 человек. Всего, по подсчётам канала, на демонстрации в 18-ю субботу мобилизации "желтых жилетов" вышло 14,5 тыс. человек. В Париже их насчитывалось около 10 тыс.
Как сообщал УНН, в 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" 16 марта по всей Франции продолжают собираться манифестанты.