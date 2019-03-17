Макрон звинуватив учасників протестів в Парижі в знищенні республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив учасників руху "жовтих жилетів" в Парижі в знищенні республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Макрона в Twitter.
"Те, що відбулося сьогодні на Єлисейських Полях, вже не називається маніфестацією. Це люди, які хочуть знищити республіку, ризикуючи вбивством. Всі ті, хто був там, замішані в цьому", - написав президент.
"Я хочу, щоб ми прийняли якнайскоріше сильні рішення для того, щоб цього більше не сталося", - додав президент пізніше.
Нагадаємо, у 18-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по всій Франції вийшли на вулиці понад 32 тисячі маніфестантів, лише у Парижі за день затримали 192 учасники акції.
Через дії маніфестантів президент країни Емманюель Макрон скоротив свої вихідні у горах, у селищі Ла Монжі у Верхніх Піренеях, і ввечері повернувся до резиденції - Єлисейського палацу.