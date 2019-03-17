Макрон обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил участников движения "желтых жилетов" в Париже в уничтожении республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Макрона в Twitter.
"То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику, рискуя убийством. Все те, кто был там, замешаны в этом", - написал президент.
"Я хочу, чтобы мы приняли как можно скорее сильные решения для того, чтобы этого больше не произошло", - добавил президент позже.
Напомним, в 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по всей Франции вышли на улицы более 32 тысячи манифестантов, только в Париже за день задержали 192 участника акции.
Из-за действий манифестантов президент страны Эммануэль Макрон сократил свои выходные в горах, в поселке Ла Монжи в Верхних Пиренеях, и вечером вернулся в резиденцию - Елисейский дворец.