Правительство Франции признало свою неготовность к акции "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными", чтобы остановить поджоги и грабежи со стороны участников акции "желтых жилетов" и анархистов на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
По информации издания, премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что анализ событий показал, что принятых мер безопасности было недостаточно для сдерживания насилия и предупреждению правонарушений.
В субботу, анархисты из группы "Черный блок" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet, а также магазин люксовых сумок Longchamp. Также были повреждены магазины одежды Hugo Boss, Lacoste и Celio, банк, шоколатье и несколько газетных киосков. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, чтобы "рассеять" протестующих, собравшихся у подножия Триумфальной арки.
Стоит отметить, что представители "желтых жилетов" призвали министра внутренних дел Кристофа Кастаньера уйти в отставку из-за неспособности правоохранителей сдержать "Черный блок". Они обвиняют анархистов в подрыве мирных еженедельных демонстраций.
Напомним, в субботу, 15 марта, в Париже арестовали 200 участников акции протеста "желтых жилетов", которая сопровождалась столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами.
Ранее УНН сообщал, что оппозиция обвиняет французские власти в бессилии на фоне протестов "желтых жилетов".