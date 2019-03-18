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Макрон планує заборонити демонстрації на Єлисейських полях

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує ухвалити рішення про заборону демонстрацій у центрі Парижа після того, як 16 березня "жовті жилети" розгромили Єлисейські поля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Макрон планує заборонити демонстрації на Єлисейських полях

За інформацією видання, про плани президента Франції повідомив представник його адміністрації.

"Президент Франції Еммануель Макрон розглядає питання про заборону всіх демонстрацій на Єлисейських полях після того, як учасники протесту "жовтих жилетів" зруйнували культову паризьку алею у минулі вихідні", - заявив чиновник.

Після суботніх заворушень, що були схожі на силові зіткнення у грудні минулого року, на Єлисейських полях між протестувальниками та поліцією, Макрон провів зустріч з міністрами внутрішніх справ та юстиції.

Президент республіки пообіцяв вжити "жорстких" заходів якомога швидше, щоб запобігти повторенню сутичок наступної суботи.

Зазначимо, що учасники протестного руху "жовтих жилетів" щосуботи проводять демонстрації у французькій столиці.

Спочатку протестувальники вимагали зниження податків на пальне, але із середини листопада протести перетворилися у загальний опозиційний рух проти влади.

Нагадаємо, у Парижі затримали 200 учасників суботньої акції протесту "жовтих жилетів", яка супроводжувалася сутичками між поліцейськими і агресивно налаштованими маніфестантами.

Раніше УНН повідомляв, що уряд Франції визнав свою неготовність до акції "жовтих жилетів". Макрон звинуватив учасників протестів в Парижі в знищенні республіки.

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