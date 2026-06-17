Макрон отметил "глубокое изменение подхода" к Украине на фоне сближения США с Европой
Киев • УНН
Макрон поприветствовал сближение США и Европы в вопросах поддержки Украины. Он также заявил об отсутствии у россии реальных намерений относительно мирного процесса.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «глубокий сдвиг в подходе» к Украине со сближением США с Европой, передает УНН со ссылкой на Guardian.
Макрон говорит, что согласованная формулировка знаменует собой «очень глубокий сдвиг в подходе», включая «явную готовность» США сотрудничать с европейцами в поддержке Украины.
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Он также критиковал россию из-за отсутствия реального намерения участвовать в мирном процессе.
Макрон добавил, что дискуссии были «чрезвычайно откровенными» и «полезными», но завершились «эволюцией» позиций людей, что помогло им «переосмыслить» взгляды на Украину.
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