Макрон и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины

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“Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российской военной мощи у границ Украины”, — сообщили в Белом доме.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации со стороны России и придерживаться режима прекращения огня.