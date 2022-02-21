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Макрон і Байден обговорили ситуацію навколо України

Макрон і Байден обговорили ситуацію навколо України

Київ • УНН

 • 132806 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування російської військової могутності біля кордонів України”, — повідомили в Білому домі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації з боку Росії і дотримуватися режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

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