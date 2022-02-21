Макрон і Байден обговорили ситуацію навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.
Цитата
“Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування російської військової могутності біля кордонів України”, — повідомили в Білому домі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації з боку Росії і дотримуватися режиму припинення вогню.