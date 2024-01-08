Макрон готовится провести кадровые перестановки в правительстве Франции

В минувшие сутки президент Франции принял в Елисейском дворце премьер-министра Элизабет Борн, чтобы обсудить "важные вопросы", которые волнуют нынешнее правительство. По данным France24, Эммануэль Макрон на этой неделе может провести перестановки в правительстве. По словам окружения лидера Франции, речь идет об избрании нового премьер-министра уже в ближайшие дни, передает УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон может быстро, возможно, уже в понедельник, провести перестановки в правительстве, чтобы вдохнуть новую жизнь во второй пятилетний срок, обозначенный отсутствием абсолютного большинства в Национальной ассамблее для управления.

Все сдвинется с места в начале этой недели, вероятно, с назначением нового премьер-министра в понедельник - говорит влиятельный советник.

Позиция премьер-министра Элизабет Борн стала шаткой с тех пор, как в прошлом месяце в парламенте был отклонен законопроект об иммиграции, который проталкивал Макрон. В конце концов он был принят со многими противоречивыми изменениями, навязанными правоцентристской оппозицией.

Макрон, который также сталкивается с растущим вызовом со стороны ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен, встретился с Элизабет Борн в воскресенье вечером.

В офисе президента Франции заявили, что дискуссия была сосредоточена на вопросах последствий наводнения на севере Франции и угрожающем морозе по всей стране. Впрочем наблюдатели сказали, что они, вероятно, обсуждали предполагаемую перестановку в кабинете министров.

Первый шаг к предотвращению шатдауна: лидеры Конгресса США достигли согласия по расходам правительства

Согласно французской системе, президент определяет общую политику, но премьер-министр отвечает за повседневное управление правительством, то есть он часто "платит цену", когда администрация сталкивается с турбулентностью.

За 20 месяцев на посту премьер-министра 62-летняя Борн - вторая женщина-глава правительства Франции - протолкнула ключевые реформы в сфере пенсионного обеспечения и иммиграции, приняв около 30 новых законов, и преодолела предыдущие сомнения относительно своего будущего.

Но в течение последней недели Макрон консультировался с ключевыми фигурами, включая Байру, министра финансов Бруно Ле Мэра и бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, относительно активизации работы администрации.

Но при всем этом, согласно информации приближенных людей к главе государства Элизабет Борн "не обречена".

Все произносят ее похоронную речь... но мы забегаем вперед - комментирует осведомленный наблюдатель изданию Tribune de Genève.

Впрочем, согласно предположению ряда СМИ, Эммануэль Макрон уже несколько дней рассматривает варианты замены премьер-министра Франции, и при этом идет речь о двух кандидатах:

Жюльен Денорманди, - бывший министр жилищного строительства и сельского хозяйства, который входит в партию Макрона.

Себастьен Лекорну, - нынешний министр вооруженных сил, который происходит из правых.

Напомним,

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время новогоднего обращения к нации в Елисейском дворце в Париже, упомянув проведенные реформы за последний год, заявил, что ознаменованный летними Олимпийскими играми 2024 год должен принести эффективные результаты.

Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы