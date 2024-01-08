Макрон готується провести кадрові перестановки в уряді Франції

Минулої доби президент Франції прийняв у Єлисейському палаці премʼєр-міністерку Елізабет Борн, щоб обговорити "важливі питання", які хвилюють нинішній уряд. За даними France24, Еммануель Макрон на цьому тижні може провести перестановки в уряді. За словами оточення лідера Франції, йдеться про обрання нового прем'єр-міністра вже у найближчі дні, передає УНН.

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Президент Франції Еммануель Макрон може швидко, можливо, вже в понеділок, провести перестановки в уряді, щоб вдихнути нове життя у другий п'ятирічний термін, позначений відсутністю абсолютної більшості в Національній асамблеї для управління.

Все зрушиться з місця на початку цього тижня, ймовірно, з призначенням нового прем'єр-міністра в понеділок - каже впливовий радник.

Позиція прем'єр-міністра Елізабет Борн стала хиткою відтоді, як минулого місяця в парламенті був відхилений законопроект про імміграцію, який проштовхував Макрон. Врешті-решт він був прийнятий з багатьма суперечливими змінами, нав'язаними правоцентристською опозицією.

Макрон, який також стикається зі зростаючим викликом з боку ультраправого Національного об'єднання Марін Ле Пен, зустрівся з Борном у неділю ввечері.

В офісі президента Франції заявили, що дискусія була зосереджена на питаннях наслідків повені на півночі Франції та загрозливому морозі по всій країні. Втім спостерігачі сказали, що вони, ймовірно, обговорювали передбачувану перестановку в кабінеті міністрів.

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Згідно з французькою системою, президент визначає загальну політику, але прем’єр-міністр відповідає за повсякденне управління урядом, тобто вони часто платять ціну, коли адміністрація стикається з турбулентністю.

За 20 місяців на посаді прем'єр-міністра 62-річна Борн - друга жінка-глава уряду Франції - проштовхнула ключові реформи у сфері пенсійного забезпечення та імміграції, ухваливши близько 30 нових законів, і подолала попередні сумніви щодо свого майбутнього.

Але протягом останнього тижня Макрон консультувався з ключовими фігурами, включаючи Байру, міністра фінансів Бруно Ле Мера і колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа, щодо активізації роботи адміністрації.

Але при всьому цьому, згідно з інформацією наближених людей до глави держави Елізабет Борн "не приречена".

Всі виголошують її похоронну промову... але ми забігаємо наперед - коментує обізнаний спостерігач виданню Tribune de Genève.

Втім, згідно з припущенням низки ЗМІ, Еммануель Макрон вже кілька днів розглядає варіанти заміни прем’єр-міністра Франції, і при цьому йде мова про двох кандидатів:

Жюльєн Денорманді, - колишній міністр житлового будівництва та сільського господарства, який входить до партії Макрона.

Себастьєн Лекорну, - нинішній міністр збройних сил, який походить із правих.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон, під час новорічного звернення до нації в Єлисейському палаці в Парижі, згадавши проведені реформи за останній рік, заявив, що ознаменований літніми Олімпійськими іграми 2024 рік має принести ефективні результати.

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