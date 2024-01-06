Франція та Йорданія скинули з літаків 7 тонн гуманітарної допомоги для Гази
Київ • УНН
Франція та Йорданія скинули 7 тонн гуманітарної допомоги над Газою, що стало першою безпосередньою участю Парижа в такій повітряній місії.
Франція та Йорданія доставити сім тонн допомоги для Гази. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що це перший випадок, коли Париж взяв безпосередню участь у такій операції, хоча наразі він поставив близько 1000 тонн допомоги в анклав суходолом.
Представник президента Франції сказав, що в операції, яка відбулася в ніч на четвер, брали участь французький літак і йорданський літак.
Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною
Чиновник відмовився сказати, що саме було скинуто, і чи дав Ізраїль зелене світло на операцію. У листопаді Ізраїль схвалив попередню місію десантної допомоги Йорданії.
Вантажі були оснащені системами, які дистанційно спрямовували їх до йорданського польового шпиталю, що діє на цій території.
Офіс Макрона заявляє що надзвичайно складна операція" відбулася пізно ввечері в четвер — вона стала можливою завдяки тісним зв’язкам між французькими та йорданськими військовими.
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