Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы
Киев • УНН
Франция и Иордания сбросили 7 тонн гуманитарной помощи над Газой, что стало первым непосредственным участием Парижа в такой воздушной миссии.
Франция и Иордания доставить семь тонн помощи для Газы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что это первый случай, когда Париж принял непосредственное участие в такой операции, хотя сейчас он поставил около 1000 тонн помощи в анклав по суше.
Представитель президента Франции сказал, что в операции, которая состоялась в ночь на четверг, участвовали французский самолет и иорданский самолет.
Гуманитарная ситуация в Газе остается критической
Чиновник отказался сказать, что именно было сброшено, и дал ли Израиль зеленый свет на операцию. В ноябре Израиль одобрил предварительную миссию десантной помощи Иордании.
Грузы были оснащены системами, которые дистанционно направляли их в иорданский полевой госпиталь, действующий на этой территории.
Офис Макрона заявляет что "чрезвычайно сложная операция" состоялась поздно вечером в четверг - она стала возможной благодаря тесным связям между французскими и иорданскими военными.
Израиль выведет часть войск из Газы, поскольку война вступает в новую фазу01 январь 2024, 20:22 • 35882 просмотра
Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы
Франция и Иордания сбросили 7 тонн гуманитарной помощи над Газой, что стало первым непосредственным участием Парижа в такой воздушной миссии.
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