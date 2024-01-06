Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы

Франция и Иордания доставить семь тонн помощи для Газы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что это первый случай, когда Париж принял непосредственное участие в такой операции, хотя сейчас он поставил около 1000 тонн помощи в анклав по суше.

Представитель президента Франции сказал, что в операции, которая состоялась в ночь на четверг, участвовали французский самолет и иорданский самолет.

Гуманитарная ситуация в Газе остается критической заявил президент Эммануэль Макрон.

Чиновник отказался сказать, что именно было сброшено, и дал ли Израиль зеленый свет на операцию. В ноябре Израиль одобрил предварительную миссию десантной помощи Иордании.

Грузы были оснащены системами, которые дистанционно направляли их в иорданский полевой госпиталь, действующий на этой территории.

Офис Макрона заявляет что "чрезвычайно сложная операция" состоялась поздно вечером в четверг - она стала возможной благодаря тесным связям между французскими и иорданскими военными.

Израиль выведет часть войск из Газы, поскольку война вступает в новую фазу