Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Актуальные места
Махинации в декларации на 83 млн грн: дело экс-чиновника Миграционной службы направлено в суд

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Дело бывшего руководителя подразделения ГМС в Одесской области передано в суд. Его обвиняют в сокрытии имущества и внесении недостоверных данных в декларацию на более чем 83 млн грн.

Махинации в декларации на 83 млн грн: дело экс-чиновника Миграционной службы направлено в суд

Дело экс-чиновника миграционной службы, задекларировавшего недостоверные данные на 83 млн грн, передано в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Одесская областная прокуратура 19 ноября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из подразделений ГУ ГМС в Одесской области. Ему инкриминируют умышленное внесение недостоверной информации в ежегодную декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании22.10.25, 14:20 • 2738 просмотров

Детали

В мае этого года прокуроры сообщили на тот момент должностному лицу о подозрении. Досудебное расследование установило, что при подаче декларации за 2023 год он умышленно скрыл значительную часть имущества, которым владел лично или члены его семьи. В частности, не были задекларированы жилой дом площадью 200 кв. м, земельный участок более 6 соток, автомобиль Mercedes-Benz G400D, а также другое ценное движимое и недвижимое имущество.

Кроме того, в декларацию он намеренно внес недостоверные данные о якобы владении криптовалютой Bitcoin, оцененной почти в 58 млн грн. Такими действиями должностное лицо пыталось искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи.

В целом сведения, представленные субъектом декларирования, отличались от достоверных более чем на 83 млн грн. В ходе досудебного расследования должностное лицо было уволено с должности.

Главу Одесского облсовета Диденко и его жену-нардепа заподозрили в недостоверном декларировании20.10.25, 16:17 • 3714 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная миграционная служба (Украина)
Биткойн
Одесская область
Генеральный прокурор Украины