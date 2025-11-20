Махинации в декларации на 83 млн грн: дело экс-чиновника Миграционной службы направлено в суд

Дело бывшего руководителя подразделения ГМС в Одесской области передано в суд. Его обвиняют в сокрытии имущества и внесении недостоверных данных в декларацию на более чем 83 млн грн.

Дело экс-чиновника миграционной службы, задекларировавшего недостоверные данные на 83 млн грн, передано в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора. Одесская областная прокуратура 19 ноября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из подразделений ГУ ГМС в Одесской области. Ему инкриминируют умышленное внесение недостоверной информации в ежегодную декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) - говорится в сообщении. Детали В мае этого года прокуроры сообщили на тот момент должностному лицу о подозрении. Досудебное расследование установило, что при подаче декларации за 2023 год он умышленно скрыл значительную часть имущества, которым владел лично или члены его семьи. В частности, не были задекларированы жилой дом площадью 200 кв. м, земельный участок более 6 соток, автомобиль Mercedes-Benz G400D, а также другое ценное движимое и недвижимое имущество. Кроме того, в декларацию он намеренно внес недостоверные данные о якобы владении криптовалютой Bitcoin, оцененной почти в 58 млн грн. Такими действиями должностное лицо пыталось искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи. В целом сведения, представленные субъектом декларирования, отличались от достоверных более чем на 83 млн грн. В ходе досудебного расследования должностное лицо было уволено с должности.