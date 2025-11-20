Махінації у декларації на 83 млн грн: справу експосадовця Міграційної служби направили до суду

Справу експосадовця міграційної служби, який задекларував недостовірні дані на 83 млн грн, передано до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Одеська обласна прокуратура 19 листопада скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з підрозділів ГУ ДМС в Одеській області. Йому інкримінують умисне внесення недостовірної інформації до щорічної декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) - йдеться у повідомленні.

У травні цього року прокурори повідомили на той час посадовцю про підозру. Досудове розслідування встановило, що під час подання декларації за 2023 рік він умисно приховав значну частину майна, яким володів особисто або члени його родини. Зокрема, не були задекларовані житловий будинок площею 200 кв. м, земельна ділянка понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, а також інше цінне рухоме та нерухоме майно.

Крім того, в декларацію він навмисно вніс недостовірні дані про нібито володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою майже у 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом відомості, подані суб’єктом декларування, відрізнялися від достовірних більш ніж на 83 млн грн. У ході досудового розслідування посадовця звільнили з посади.

