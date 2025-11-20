Махінації у декларації на 83 млн грн: справу експосадовця Міграційної служби направили до суду

$42.090.00
48.740.05
ukenru
15:56 • 490 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4220 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21859 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 32978 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22140 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41563 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39948 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53359 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29440 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25875 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 38764 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 60459 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго20 листопада, 08:40 • 41165 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph20 листопада, 08:42 • 36168 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 39942 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 1496 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 4216 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 21857 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 32977 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 41562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 2714 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 31852 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 55026 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 52378 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 53262 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
БМ-21 «Град»

Махінації у декларації на 83 млн грн: справу експосадовця Міграційної служби направили до суду

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Справу колишнього керівника підрозділу ДМС в Одеській області передано до суду. Його звинувачують у приховуванні майна та внесенні недостовірних даних до декларації на понад 83 млн грн.

Махінації у декларації на 83 млн грн: справу експосадовця Міграційної служби направили до суду

Справу експосадовця міграційної служби, який задекларував недостовірні дані на 83 млн грн, передано до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Одеська обласна прокуратура 19 листопада скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з підрозділів ГУ ДМС в Одеській області. Йому інкримінують умисне внесення недостовірної інформації до щорічної декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні22.10.25, 14:20 • 2734 перегляди

Деталі

У травні цього року прокурори повідомили на той час посадовцю про підозру. Досудове розслідування встановило, що під час подання декларації за 2023 рік він умисно приховав значну частину майна, яким володів особисто або члени його родини. Зокрема, не були задекларовані житловий будинок площею 200 кв. м, земельна ділянка понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, а також інше цінне рухоме та нерухоме майно.

Крім того, в декларацію він навмисно вніс недостовірні дані про нібито володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою майже у 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом відомості, подані суб’єктом декларування, відрізнялися від достовірних більш ніж на 83 млн грн. У ході досудового розслідування посадовця звільнили з посади.

Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні20.10.25, 16:17 • 3708 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державна міграційна служба України
Біткойн
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)