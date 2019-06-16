Магнитная обстановка на следующей неделе будет спокойная - астрономы

"С 17 по 23 июня украинцам не стоит ожидать магнитных бурь. Ближайшие магнитные возбуждения близкик к магнитной бури первого уровня G1 ожидают жителей нашей страны 25 июня, во вторник", - сообщили УНН.



Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.



Сейчас прогноз есть до 13 июля.



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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.