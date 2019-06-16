Магнитная обстановка на следующей неделе будет спокойная - астрономы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Магнитная обстановка на следующей неделе будет спокойная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"С 17 по 23 июня украинцам не стоит ожидать магнитных бурь. Ближайшие магнитные возбуждения близкик к магнитной бури первого уровня G1 ожидают жителей нашей страны 25 июня, во вторник", - сообщили УНН.
Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.
Сейчас прогноз есть до 13 июля.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.