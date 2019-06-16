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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Магнітна обстановка на наступному тижні буде спокійна - астрономи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Магнітна обстановка на наступному тижні буде спокійна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

Магнітна обстановка на наступному тижні буде спокійна - астрономи

"З 17 по 23 червня українцям не варто очікувати магнітних бурь. Найближчі магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 очікують на жителів нашої країни 25 червня, у вівторок", - повідомили УНН

Нагадаємо, 1 квітня науковці прогнозували лише одні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 12 квітня. 

Наразі прогноз є до 13 липня. 

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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня. 

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