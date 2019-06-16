Магнітна обстановка на наступному тижні буде спокійна - астрономи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Магнітна обстановка на наступному тижні буде спокійна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"З 17 по 23 червня українцям не варто очікувати магнітних бурь. Найближчі магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 очікують на жителів нашої країни 25 червня, у вівторок", - повідомили УНН.
Нагадаємо, 1 квітня науковці прогнозували лише одні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 12 квітня.
Наразі прогноз є до 13 липня.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня.