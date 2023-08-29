Магазин “Интертоп” — большой выбор обуви под любые задачи

ukru
15:57 • 32166 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 72961 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 90913 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 73051 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 74439 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107039 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129655 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163506 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194988 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137121 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 35169 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 29644 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103558 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 91384 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 75306 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163506 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194988 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137952 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144687 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 19328 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 75306 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118267 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154179 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161163 просмотра
Актуальное
Магазин “Интертоп” — большой выбор обуви под любые задачи

Магазин “Интертоп” — большой выбор обуви под любые задачи

Киев • УНН

 • 482530 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Обувь не только является ноткой общего стиля и образа, но и основой для комфортного передвижения. Производители в наше время предлагают большое количество вариантов, поэтому всегда удастся найти идеальную обувь по цвету и внешнему исполнению, а также выбрать такой вариант, который будет долговечным и практичным, передает УНН.

Особое внимание стоит обратить на брендовую обувь, ведь именно она создает презентабельный образ. Качественные туфли или мокасины позволяет организовать роскошный стиль, к тому же качество их пошива и материалов обеспечат длительную носку. Посетив обувной магазин “Интертоп” однажды в будущем не захочется пользоваться альтернативными решениями. Тут есть все, что нужно современному мужчине или женщине.

Каталог обуви

Для удобства выбора можно разделить все предложения по сезону:
1. Лето. Стильные вьетнамки и тапочки, топ-сайдеры, мокасины и многое другое;
2. Осень-весна. Отличное время пополнить гардероб кроссовками, кедами, легкими сапогами;
3. Зима. Утепленные туфли и кроссовки, сапоги, ботинки разного вида.

Летняя обувь должна быть легкой и свободной, соответственно производители используют текстиль, натуральную кожу или замшу. Лаковые модели нужно избегать, потому что в них нога будет сильно потеть, что в результате вызывает дискомфорт.
Ранней осенью можно носить простые кеды, а в дальнейшем неплохим решением станут утепленные модели. Кожа и нубук являются отличным вариантом для такого сезона, ведь сохраняется тепло и одновременно с тем можно защититься от дождя.
Зимняя обувь представлена утепленными ботинками и даже сапогами. Если зимой слишком мокро, то стоит отдать предпочтение мембранной обуви. Натуральный мех при низких температурах — идеальный способ согреть ноги.

Стилевые направления

Женская обувь во многом должна быть нейтральной, чтобы в любой момент можно было сочетать ее с любой одеждой из гардероба. На каждый день не рекомендуется выбирать модели туфлей на шпильках в целом на высоком каблуке. Это создаст не просто дискомфорт, а станет настоящей проблемой для здоровья.

Мужская обувь также должна сочетаться с гардеробом, но всегда нужно иметь в наличии классические туфли, оксфорды, монки или дерби. На каждый день выручают челси или лоферы. В качестве спортивной обуви отличным вариантом станут самые обычные кроссовки. Шлепанцы и сандалии отлично подойдут на летний период времени.

Обувь для детей должна быть в первую очередь комфортной и только потом соответствовать определенному стилю и быть модной. Желательно выбирать такие варианты, которые пропускают влагу и отводят лишнее тепло, являются надежными и прочными, а также соответствуют размеру ножек ребенка.

Где приобрести обувь?

С этим вопросом всегда можно обратиться в интернет-магазин “Интертоп”, где есть большое количество вариантов на выбор. Все они отличаются большим набором характеристик и параметров, а для наглядного выбора имеются фотографии. Обувь рекомендуется выбирать по стельке, а если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к консультантам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы