Магазин “Интертоп” — большой выбор обуви под любые задачи

Особое внимание стоит обратить на брендовую обувь, ведь именно она создает презентабельный образ. Качественные туфли или мокасины позволяет организовать роскошный стиль, к тому же качество их пошива и материалов обеспечат длительную носку. Посетив обувной магазин “Интертоп” однажды в будущем не захочется пользоваться альтернативными решениями. Тут есть все, что нужно современному мужчине или женщине.

Каталог обуви

Для удобства выбора можно разделить все предложения по сезону:

1. Лето. Стильные вьетнамки и тапочки, топ-сайдеры, мокасины и многое другое;

2. Осень-весна. Отличное время пополнить гардероб кроссовками, кедами, легкими сапогами;

3. Зима. Утепленные туфли и кроссовки, сапоги, ботинки разного вида.

Летняя обувь должна быть легкой и свободной, соответственно производители используют текстиль, натуральную кожу или замшу. Лаковые модели нужно избегать, потому что в них нога будет сильно потеть, что в результате вызывает дискомфорт.

Ранней осенью можно носить простые кеды, а в дальнейшем неплохим решением станут утепленные модели. Кожа и нубук являются отличным вариантом для такого сезона, ведь сохраняется тепло и одновременно с тем можно защититься от дождя.

Зимняя обувь представлена утепленными ботинками и даже сапогами. Если зимой слишком мокро, то стоит отдать предпочтение мембранной обуви. Натуральный мех при низких температурах — идеальный способ согреть ноги.

Стилевые направления

Женская обувь во многом должна быть нейтральной, чтобы в любой момент можно было сочетать ее с любой одеждой из гардероба. На каждый день не рекомендуется выбирать модели туфлей на шпильках в целом на высоком каблуке. Это создаст не просто дискомфорт, а станет настоящей проблемой для здоровья.

Мужская обувь также должна сочетаться с гардеробом, но всегда нужно иметь в наличии классические туфли, оксфорды, монки или дерби. На каждый день выручают челси или лоферы. В качестве спортивной обуви отличным вариантом станут самые обычные кроссовки. Шлепанцы и сандалии отлично подойдут на летний период времени.

Обувь для детей должна быть в первую очередь комфортной и только потом соответствовать определенному стилю и быть модной. Желательно выбирать такие варианты, которые пропускают влагу и отводят лишнее тепло, являются надежными и прочными, а также соответствуют размеру ножек ребенка.

Где приобрести обувь?

С этим вопросом всегда можно обратиться в интернет-магазин “Интертоп”, где есть большое количество вариантов на выбор. Все они отличаются большим набором характеристик и параметров, а для наглядного выбора имеются фотографии. Обувь рекомендуется выбирать по стельке, а если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к консультантам.