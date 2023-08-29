Магазин “Интертоп” — большой выбор обуви под любые задачи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Обувь не только является ноткой общего стиля и образа, но и основой для комфортного передвижения. Производители в наше время предлагают большое количество вариантов, поэтому всегда удастся найти идеальную обувь по цвету и внешнему исполнению, а также выбрать такой вариант, который будет долговечным и практичным, передает УНН.
Особое внимание стоит обратить на брендовую обувь, ведь именно она создает презентабельный образ. Качественные туфли или мокасины позволяет организовать роскошный стиль, к тому же качество их пошива и материалов обеспечат длительную носку. Посетив обувной магазин “Интертоп” однажды в будущем не захочется пользоваться альтернативными решениями. Тут есть все, что нужно современному мужчине или женщине.
Каталог обуви
Для удобства выбора можно разделить все предложения по сезону:
1. Лето. Стильные вьетнамки и тапочки, топ-сайдеры, мокасины и многое другое;
2. Осень-весна. Отличное время пополнить гардероб кроссовками, кедами, легкими сапогами;
3. Зима. Утепленные туфли и кроссовки, сапоги, ботинки разного вида.
Летняя обувь должна быть легкой и свободной, соответственно производители используют текстиль, натуральную кожу или замшу. Лаковые модели нужно избегать, потому что в них нога будет сильно потеть, что в результате вызывает дискомфорт.
Ранней осенью можно носить простые кеды, а в дальнейшем неплохим решением станут утепленные модели. Кожа и нубук являются отличным вариантом для такого сезона, ведь сохраняется тепло и одновременно с тем можно защититься от дождя.
Зимняя обувь представлена утепленными ботинками и даже сапогами. Если зимой слишком мокро, то стоит отдать предпочтение мембранной обуви. Натуральный мех при низких температурах — идеальный способ согреть ноги.
Стилевые направления
Женская обувь во многом должна быть нейтральной, чтобы в любой момент можно было сочетать ее с любой одеждой из гардероба. На каждый день не рекомендуется выбирать модели туфлей на шпильках в целом на высоком каблуке. Это создаст не просто дискомфорт, а станет настоящей проблемой для здоровья.
Мужская обувь также должна сочетаться с гардеробом, но всегда нужно иметь в наличии классические туфли, оксфорды, монки или дерби. На каждый день выручают челси или лоферы. В качестве спортивной обуви отличным вариантом станут самые обычные кроссовки. Шлепанцы и сандалии отлично подойдут на летний период времени.
Обувь для детей должна быть в первую очередь комфортной и только потом соответствовать определенному стилю и быть модной. Желательно выбирать такие варианты, которые пропускают влагу и отводят лишнее тепло, являются надежными и прочными, а также соответствуют размеру ножек ребенка.
Где приобрести обувь?
С этим вопросом всегда можно обратиться в интернет-магазин “Интертоп”, где есть большое количество вариантов на выбор. Все они отличаются большим набором характеристик и параметров, а для наглядного выбора имеются фотографии. Обувь рекомендуется выбирать по стельке, а если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к консультантам.