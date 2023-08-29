Магазин "Інтертоп" - великий вибір взуття під будь-які завдання

Особливу увагу варто звернути на брендове взуття, адже саме воно створює презентабельний образ. Якісні туфлі або мокасини дозволяють організувати розкішний стиль, до того ж якість їхнього пошиття та матеріалів забезпечать тривале носіння. Відвідавши взуттєвий магазин “Інтертоп” одного разу в майбутньому не захочеться користуватися альтернативними рішеннями. Тут є все, що потрібно сучасному чоловікові або жінці.

Каталог взуття

Для зручності вибору можна розділити всі пропозиції за сезоном:

1. Літо. Стильні в'єтнамки та тапочки, топ-сайдери, мокасини та багато іншого;

2. Осінь-весна. Чудовий час поповнити гардероб кросівками, кедами, легкими чобітьми;

3. Зима. Утеплені туфлі та кросівки, чоботи, черевики різного виду.

Літнє взуття має бути легким і вільним, відповідно виробники використовують текстиль, натуральну шкіру або замшу. Лакових моделей потрібно уникати, бо в них нога буде сильно потіти, що в результаті спричиняє дискомфорт.

Ранньої осені можна носити прості кеди, а в подальшому непоганим рішенням стануть утеплені моделі. Шкіра та нубук є чудовим варіантом для такого сезону, адже зберігається тепло і водночас із тим можна захиститися від дощу.

Зимове взуття представлене утепленими черевиками та навіть чобітьми. Якщо взимку занадто мокро, то варто віддати перевагу мембранному взуттю. Натуральне хутро за низьких температур — ідеальний спосіб зігріти ноги.

Стильові напрямки

Жіноче взуття в багато в чому має бути нейтральним, щоб у будь-який момент можна було поєднувати його з будь-яким одягом із гардероба. На кожен день не рекомендується обирати моделі туфель на шпильках, в цілому на високих підборах. Це створить не просто дискомфорт, а стане справжньою проблемою для здоров'я.

Чоловіче взуття також має поєднуватися з гардеробом, але завжди потрібно мати в наявності класичні туфлі, оксфорди, монки або дербі. На кожен день виручають челсі або лофери. У якості спортивного взуття чудовим варіантом стануть звичайнісінькі кросівки. Шльопанці та сандалі відмінно підійдуть на літній період часу.

Взуття для дітей має бути в першу чергу комфортним і тільки потім відповідати певному стилю та бути модним. Бажано обирати такі варіанти, які пропускають вологу та відводять зайве тепло, є надійними та міцними, а також відповідають розміру ніжок дитини.

Де придбати взуття?

З цим питанням завжди можна звернутися в інтернет-магазин “Інтертоп”, де є велика кількість варіантів на вибір. Всі вони відрізняються великим набором характеристик і параметрів, а для наочного вибору є фотографії. Взуття рекомендується обирати за устілкою, а якщо виникнуть додаткові запитання, то завжди можна звернутися за допомогою до консультантів.