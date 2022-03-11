МАГАТЭ восстановило связь с Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило связь с системами мониторинга на Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter агентства.
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"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была возобновлена передача данных с Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует. К тому же на Южноукраинской АЭС происходят периодические сбои передачи данных", — говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, на Запорожской АЭС были обнаружены и утилизированы боеприпасы, которые не взорвались.
Также технический персонал начал ремонт поврежденных линий электроснабжения на ЧАЭС. Внешнее электроснабжение все еще не восстановлено, было доставлено дополнительное топливо для дизельных генераторов.
Системи моніторингу гарантій #МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із #Запорізької АЕС; проте на #Чорнобильський АЕС вона все ще не функціонує. До того ж на #Южноукраїнській АЕС відбуваються періодичні збої передачи даних.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 11, 2022
Напомним
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ перестали поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.