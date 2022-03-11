МАГАТЕ відновило зв'язок із Запорізькою АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відновило зв'язок із системами моніторингу на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter агентства.
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"Системи моніторингу гарантій МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із Запорізької АЕС; проте на Чорнобильський АЕС вона все ще не функціонує. До того ж на Южноукраїнській АЕС відбуваються періодичні збої передачи даних", — ідеться у повідмленні.
Деталі
Окрім того, на Запорізькій АЕС були виявлено та утилізовано боєприпаси, які не вибухнули.
Також технічний персонал розпочав ремонт пошкоджених ліній електропостачання на ЧАЕС. Зовнішнє електропостачання все ще не відновлено, було доправлено додаткове пальне для дизельних генераторів.
Системи моніторингу гарантій #МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із #Запорізької АЕС; проте на #Чорнобильський АЕС вона все ще не функціонує. До того ж на #Южноукраїнській АЕС відбуваються періодичні збої передачи даних.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 11, 2022
Нагадаємо
10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.