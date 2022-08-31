МАГАТЭ должно зафиксировать нарушения ядерной безопасности на ЗАЭС – спикер МИД

Детали

"Миссия МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС. Почти шесть месяцев на территории крупнейшей атомной станции Европы незаконно находятся российские войска. Семь основополагающих принципов мирного использования ядерных технологий и ядерной энергии грубо нарушены. Мир оказался на грани новой техногенной экологической и гуманитарной катастрофы из-за агрессии россии против Украины и продолжающихся безответственных действий российских оккупантов", – написал Николенко.

Он отметил, что международное сообщество должно усиливать давление на рф до полной демилитаризации и деоккупации атомной станции и ее возвращения под контроль Украины.

"В рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушение стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации. (...) Это – важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно. Российские оккупационные войска должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции", – добавил спикер МИД.

Напомним

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева в ЗАЭС.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российские войска намеренно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, чтобы предложить маршрут через временно оккупированный Крым и ОРДЛО.