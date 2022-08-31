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МАГАТЕ має зафіксувати порушення ядерної безпеки на ЗАЕС – речник МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії мають зафіксувати на Запорізькій АЕС порушення норм ядерної та радіаційної безпеки внаслідок російської окупації. Про це у Facebook повідомив речник міністерсnва закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує УНН.

МАГАТЕ має зафіксувати порушення ядерної безпеки на ЗАЕС – речник МЗС

Деталі

"Місія МАГАТЕ на шляху до Запорізької АЕС. Майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно знаходяться російські війська. Сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії грубо порушено. Світ опинився на межі нової техногенної екологічної та гуманітарної катастрофи через агресію росії проти України і триваючих безвідповідальних дій російських окупантів", – написав Ніколенко.

Він зазначив, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на рф до повної демілітаризації та деокупації атомної станції та її повернення під контроль України.

"У рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації. (...) Це – важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й ефективно. Російські окупаційні війська повинні припинити обстріли коридорів слідування делегації МАГАТЕ та не перешкоджати її діяльності на станції", – додав речник МЗС.

Нагадаємо

Вранці 31 серпня колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Києва до ЗАЕС. 

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російські війська навмисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС, щоб запропонувати маршрут через тимчасово окупований Крим та ОРДЛО.

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