МАГАТЭ фиксирует взрывы вблизи ЗАЭС и предупреждает о росте рисков для ядерной безопасности
Киев • УНН
Команда МАГАТЭ зафиксировала взрывы и дым вблизи ЗАЭС. Это произошло после обстрела вспомогательного объекта, расположенного в 1200 метрах от периметра станции.
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и видела дым из соседнего района ЗАЭС, где, по словам генерального директора станции, в субботу, 2 августа, был обстрелян один из вспомогательных объектов. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 2 августа, передает УНН.
Детали
По данным ЗАЭС, объект был обстрелян артиллерией и атакован беспилотниками с 9:00 утра — примерно в то же время, когда команда МАГАТЭ услышала звуки боевых действий.
Указанный объект расположен в 1200 метрах от периметра станции. Во второй половине дня представители МАГАТЭ все еще видели дым с этого направления.
Любая атака вблизи атомной электростанции — независимо от предполагаемой цели — создает потенциальные риски и для ядерной безопасности, и ее необходимо избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии
Инцидент стал очередным в ряду подобных событий за последние недели и месяцы, что, как подчеркивает организация, свидетельствует о росте рисков для ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта.
Напомним
Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала сотни выстрелов из стрелкового оружия вечером 12 июля. На следующее утро возле энергоблоков №5 и №6 обнаружили многочисленные гильзы, что свидетельствует о военной активности.
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