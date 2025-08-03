МАГАТЭ фиксирует взрывы вблизи ЗАЭС и предупреждает о росте рисков для ядерной безопасности

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и видела дым из соседнего района ЗАЭС, где, по словам генерального директора станции, в субботу, 2 августа, был обстрелян один из вспомогательных объектов. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 2 августа, передает УНН.

По данным ЗАЭС, объект был обстрелян артиллерией и атакован беспилотниками с 9:00 утра — примерно в то же время, когда команда МАГАТЭ услышала звуки боевых действий.

Указанный объект расположен в 1200 метрах от периметра станции. Во второй половине дня представители МАГАТЭ все еще видели дым с этого направления.

Любая атака вблизи атомной электростанции — независимо от предполагаемой цели — создает потенциальные риски и для ядерной безопасности, и ее необходимо избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии