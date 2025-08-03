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МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС та попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Команда МАГАТЕ зафіксувала вибухи та дим поблизу ЗАЕС. Це сталося після обстрілу допоміжного об'єкта, розташованого за 1200 метрів від периметру станції.

МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС та попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зафіксувала вибухи та бачила дим із сусіднього району ЗАЕС, де за словами генерального директора станції, у суботу, 02 серпня був обстріляний один з допоміжних об’єктів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ за 2 серпня, передає УНН.

Деталі

За даними ЗАЕС, об’єкт було обстріляно артилерією та атаковано безпілотниками з 9:00 ранку - приблизно в той самий час, коли команда МАГАТЕ почула звуки бойових дій.

Зазначений об’єкт розташований за 1200 метрів від периметру станції. У другій половині дня представники МАГАТЕ все ще бачили дим із цього напрямку.

Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від передбачуваної цілі - створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії

- йдеться у звіті ядерного регулятора.

Інцидент став черговим у низці подібних подій за останні тижні та місяці, що, як підкреслює організація, свідчить про зростання ризиків для ядерної безпеки в умовах збройного конфлікту.

Нагадаємо

Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї ввечері 12 липня. Наступного ранку біля енергоблоків №5 і №6 виявили численні гільзи, що свідчить про військову активність.

Окупація ЗАЕС: росіяни не пустили МАГАТЕ до пошкодженого навчального центру25.07.25, 13:38 • 4366 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна