МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС та попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки
Київ • УНН
Команда МАГАТЕ зафіксувала вибухи та дим поблизу ЗАЕС. Це сталося після обстрілу допоміжного об'єкта, розташованого за 1200 метрів від периметру станції.
Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зафіксувала вибухи та бачила дим із сусіднього району ЗАЕС, де за словами генерального директора станції, у суботу, 02 серпня був обстріляний один з допоміжних об’єктів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ за 2 серпня, передає УНН.
Деталі
За даними ЗАЕС, об’єкт було обстріляно артилерією та атаковано безпілотниками з 9:00 ранку - приблизно в той самий час, коли команда МАГАТЕ почула звуки бойових дій.
Зазначений об’єкт розташований за 1200 метрів від периметру станції. У другій половині дня представники МАГАТЕ все ще бачили дим із цього напрямку.
Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від передбачуваної цілі - створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії
Інцидент став черговим у низці подібних подій за останні тижні та місяці, що, як підкреслює організація, свідчить про зростання ризиків для ядерної безпеки в умовах збройного конфлікту.
Нагадаємо
Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї ввечері 12 липня. Наступного ранку біля енергоблоків №5 і №6 виявили численні гільзи, що свідчить про військову активність.
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