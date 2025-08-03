МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС та попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зафіксувала вибухи та бачила дим із сусіднього району ЗАЕС, де за словами генерального директора станції, у суботу, 02 серпня був обстріляний один з допоміжних об’єктів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ за 2 серпня, передає УНН.

За даними ЗАЕС, об’єкт було обстріляно артилерією та атаковано безпілотниками з 9:00 ранку - приблизно в той самий час, коли команда МАГАТЕ почула звуки бойових дій.

Зазначений об’єкт розташований за 1200 метрів від периметру станції. У другій половині дня представники МАГАТЕ все ще бачили дим із цього напрямку.

Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від передбачуваної цілі - створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії