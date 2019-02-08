Мадагаскар охватила эпидемия кори
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С октября 2018 более 50 тысяч жителей Мадагаскара заболели корью, 300 из них - умерли, в основном дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Вспышка кори поразила все регионы и все крупные города государства у побережья Африки. Медики заявляют, что заболевание распространяется из-за недостаточной вакцинацию населения - менее 50% на начало эпидемии.
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Сейчас правительство с помощью ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения проводит массовую вакцинацию населения.
Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к Президенту Украины Петра Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для объявления эпидемии кори.