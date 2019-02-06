В Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У період з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення. Третій рік поспіль в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.