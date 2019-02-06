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В Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір

В Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У період з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення. Третій рік поспіль в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.

"З 2017 року, третій рік поспіль, в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір. За цей час зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення (2017 рік - 4782 випадки, 2018 - 52 349 випадків, за 5 тижнів 2019 року - 15 095 випадків)", - зазначила Богомолець.

Вона додала, що такої кількості хворих не реєструвалося ні в один з епідемічних підйомів захворюваності на кір за останні 15 років.

Як повідомляв УНН, нардепи хочуть скликати РНБО для оголошення епідемії кору.

Раніше МОЗ вирішило, що не буде оголошувати епідемію кору.

Нагадаємо, у Тернопільській області кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців.

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