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На Тернопільщині кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців

На Тернопільщині кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Військовослужбовців Нацгвардії Тернопільщини торкнулася проблема захворюваності на кір. Про це заявив начальник центру превентивної медицини ДУ “Територіального медичного об’єднання МВС України по Тернопільській області” Юлій Николин, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

“На Тернопільщині склалася неблагополучна ситуація із захворюваності на кір. Захворювання поширилося і серед військових. Однак, це аж ніяк не слід вважати епідемією. На лікуванні зараз перебувають сім військових, у частини з яких середня ступінь важкості, у решти — легкий перебіг хвороби”, - каже Николин.

За словами Николина з симптомами вірусного захворювання до медиків звернулося 12 нацгвардійців. Діагностували кір в 11 з них. Також, у військовій частині Нацгвардії проведено вакцинацію проти кору.

Нагадаємо, більшість дорослого населення Маріуполя, хворого на кір, не має ніяких відомостей про щеплення. Також проблеми з щепленням виявилися і у хворих дітей. Цього тижня у Маріуполі зареєстровано 24 нових випадки кору, всього з початку року захворіло 147 осіб. Половина хворих — дорослі.

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