Через відсутність щеплення зростає захворюваність на кір у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Більшість дорослого населення Маріуполя, хворого на кір, не має ніяких відомостей про щеплення. Також проблеми з щепленням виявилися і у хворих дітей, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.
Цього тижня у Маріуполі зареєстровано 24 нових випадки кору, всього з початку року захворіло 147 осіб. Половина хворих - дорослі.
Зазначається, що 25 хворих дітей не мали щеплень проти кору, хоча повинні мати відповідно до календаря щеплень, 17 хворих мають лише одне щеплення, а переважна більшість дорослих взагалі не має відомостей про щеплення.
Міськрада закликає до вакцинації, як єдиної можливості захисту від кору та запевняє, що всі медустанови мають необхідну кількість вакцин.
Групових випадків кору в організованих колективах міста не зареєстровано. У всіх колективах, де зареєстрований випадок кору, проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямований на недопущення поширення інфекції.
Всього за тиждень госпіталізовано в інфекційні стаціонари 16 хворих. Хворих з тяжким перебігом захворювання досі не було.
Нагадаємо, від наслідків кору з початку поточного року померло вже шестеро осіб.