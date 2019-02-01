Из-за отсутствия прививки растет заболеваемость корью в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Большинство взрослого населения Мариуполя, больного корью, не имеет никаких сведений о прививках. Также проблемы с прививками оказались и у заболевших детей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
На этой неделе в Мариуполе зарегистрировано 24 новых случая кори, всего с начала года заболело 147 человек. Половина больных - взрослые.
Отмечается, что 25 больных детей не имели прививок против кори, хотя должны иметь согласно календарю прививок, 17 больных имеют только одну прививку, а подавляющее большинство взрослых вообще не имеет сведений о прививках.
Горсовет призывает к вакцинации, как единственной возможности защиты от кори и уверяет, что все медучреждения имеют необходимое количество вакцин.
Групповых случаев кори в организованных коллективах города не зарегистрировано. Во всех коллективах, где зарегистрированы случай кори, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на недопущение распространения инфекции.
Всего за неделю госпитализировано в инфекционные стационары 16 больных. Больных с тяжелым течением заболевание еще не было.
Напомним, от последствий кори с начала текущего года умерло уже шесть человек.