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Из-за отсутствия прививки растет заболеваемость корью в Мариуполе

Из-за отсутствия прививки растет заболеваемость корью в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Большинство взрослого населения Мариуполя, больного корью, не имеет никаких сведений о прививках. Также проблемы с прививками оказались и у заболевших детей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

На этой неделе в Мариуполе зарегистрировано 24 новых случая кори, всего с начала года заболело 147 человек. Половина больных - взрослые.

Отмечается, что 25 больных детей не имели прививок против кори, хотя должны иметь согласно календарю прививок, 17 больных имеют только одну прививку, а подавляющее большинство взрослых вообще не имеет сведений о прививках.

Горсовет призывает к вакцинации, как единственной возможности защиты от кори и уверяет, что все медучреждения имеют необходимое количество вакцин.

Групповых случаев кори в организованных коллективах города не зарегистрировано. Во всех коллективах, где зарегистрированы случай кори, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на недопущение распространения инфекции.

Всего за неделю госпитализировано в инфекционные стационары 16 больных. Больных с тяжелым течением заболевание еще не было.

Напомним, от последствий кори с начала текущего года умерло уже шесть человек.

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