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В Тернопольской области корь распространилась среди полицейских и нацгвардейцев

В Тернопольской области корь распространилась среди полицейских и нацгвардейцев

Киев  •  УНН

 • 10526 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Военнослужащих Нацгвардии Тернопольской области коснулась проблема заболеваемости корью. Об этом заявил начальник центра превентивной медицины ГУ "Территориального медицинского объединения МВД Украины по Тернопольской области" Юлий Николин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

"В Тернопольской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью. Заболевание распространилось и среди военных. Однако, это отнюдь не следует считать эпидемией. На лечении сейчас находятся семь военных, в части из которых средняя степень тяжести, у остальных - легкое течение болезни", - говорит Николин.

По словам Николина, с симптомами вирусного заболевания к медикам обратилось 12 нацгвардейцев. Диагностировали корь в 11 из них. Также, в военной части Нацгвардии проведена вакцинация против кори.

Напомним, большинство взрослого населения Мариуполя, больного корью, не имеет никаких сведений о прививках. Также проблемы с прививкой оказались и у больных детей. На этой неделе в Мариуполе зарегистрировано 24 новых случая кори, всего с начала года заболело 147 человек. Половина больных - взрослые.

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