В Тернопольской области корь распространилась среди полицейских и нацгвардейцев

"В Тернопольской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью. Заболевание распространилось и среди военных. Однако, это отнюдь не следует считать эпидемией. На лечении сейчас находятся семь военных, в части из которых средняя степень тяжести, у остальных - легкое течение болезни", - говорит Николин.

По словам Николина, с симптомами вирусного заболевания к медикам обратилось 12 нацгвардейцев. Диагностировали корь в 11 из них. Также, в военной части Нацгвардии проведена вакцинация против кори.

Напомним, большинство взрослого населения Мариуполя, больного корью, не имеет никаких сведений о прививках. Также проблемы с прививкой оказались и у больных детей. На этой неделе в Мариуполе зарегистрировано 24 новых случая кори, всего с начала года заболело 147 человек. Половина больных - взрослые.