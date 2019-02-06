В Украине третий год подряд растет заболеваемость корью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В период с 2017 года в Украине зарегистрировано более 71,5 тысяч случаев заболевания корью среди населения. Третий год подряд в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"С 2017 года, третий год подряд, в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. За это время зарегистрировано более 71,5 тысяч случаев заболевания корью среди населения (2017 год - 4782 случая, 2018 - 52 349 случаев, за 5 недель 2019 года - 15 095 случаев)", - отметила Богомолец.
Она добавила, что такого количества больных не регистрировалось ни в один из эпидемических подъемов заболеваемости корью за последние 15 лет.
Как сообщал УНН, нардепы хотят созвать СНБО для объявления эпидемии кори.
Ранее Минздрав решил, что не будет объявлять эпидемию кори.
Напомним, в Тернопольской области корь распространилась среди полицейских и нацгвардийцев.