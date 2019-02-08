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Мадагаскар охопила епідемія кору

Мадагаскар охопила епідемія кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. З жовтня 2018 року понад 50 тисяч жителів Мадагаскару захворіли на кір, 300 з них – померли, в основному діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Спалах кору вразив усі регіони і всі великі міста держави біля узбережжя Африки. Медики заявляють, що захворювання поширюється через недостатню вакцинацію населення - менше 50% на початок епідемії.

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Зараз уряд за допомогою ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я проводить масову вакцинацію населення.

Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я має намір звернутися до Президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для оголошення епідемії кору.



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