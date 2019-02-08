Мадагаскар охопила епідемія кору

Спалах кору вразив усі регіони і всі великі міста держави біля узбережжя Африки. Медики заявляють, що захворювання поширюється через недостатню вакцинацію населення - менше 50% на початок епідемії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір

Зараз уряд за допомогою ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я проводить масову вакцинацію населення.

Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я має намір звернутися до Президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для оголошення епідемії кору.







