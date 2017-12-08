М.Шульц предложил создать "Соединенные Штаты Европы" до 2025
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал к максимально глубокой европейской интеграции, которая могла бы закончиться созданием федеративного государственного образования "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.
"Я предлагаю европейский конституционный договор, который создает федеральную Европу", - заявил Шульц.
По его словам, договор будет представлено государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны оставить блок.
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Немецкий политик убежден, что только усиленный ЕС может действовать как в противовес правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.
Шульц также намекнул, что подобная коалиция предусматривала бы, что европейская политика Германии будет меньше сосредоточена на жесткой экономии.
Напомним, немецкий политик Мартин Шульц был переизбран лидером Социал-демократической партии Германии. В поддержку Шульца проголосовало 81, 94% членов партии.