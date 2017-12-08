М.Шульц предложил создать "Соединенные Штаты Европы" до 2025

"Я предлагаю европейский конституционный договор, который создает федеральную Европу", - заявил Шульц.

По его словам, договор будет представлено государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны оставить блок.

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Немецкий политик убежден, что только усиленный ЕС может действовать как в противовес правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Шульц также намекнул, что подобная коалиция предусматривала бы, что европейская политика Германии будет меньше сосредоточена на жесткой экономии.

Напомним, немецкий политик Мартин Шульц был переизбран лидером Социал-демократической партии Германии. В поддержку Шульца проголосовало 81, 94% членов партии.