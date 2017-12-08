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М.Шульц запропонував створити "Сполучені Штати Європи" до 2025

М.Шульц запропонував створити "Сполучені Штати Європи" до 2025

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц закликав до максимально глибокої європейської інтеграції, яка могла би закінчитися створенням федеративного державного утворення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.

"Я пропоную європейський конституційний договір, який створює федеративну Європу", – заявив Шульц.

За його словами, договір буде представлено державам-членам ЄС для ратифікації, і ті, хто відмовиться від нього, автоматично повинні залишити блок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: М.Шульц готовий до переговорів з А.Меркель щодо коаліції

Німецький політик переконаний, що лише посилений ЄС може діяти як на противагу правим націоналістам, які останнім часом досягли успіхів у Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, Франції та Нідерландах.

Шульц також натякнув, що подібна коаліція передбачала би, що європейська політика Німеччини буде менше зосереджена на жорсткій економії.

Нагадаємо, німецький політик Мартін Шульц був переобраний лідером Соціал-демократичної партії Німеччини. В підтримку Шульца проголосувало 81, 94% членів партії.

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