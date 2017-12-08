М.Шульц запропонував створити "Сполучені Штати Європи" до 2025
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц закликав до максимально глибокої європейської інтеграції, яка могла би закінчитися створенням федеративного державного утворення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.
"Я пропоную європейський конституційний договір, який створює федеративну Європу", – заявив Шульц.
За його словами, договір буде представлено державам-членам ЄС для ратифікації, і ті, хто відмовиться від нього, автоматично повинні залишити блок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: М.Шульц готовий до переговорів з А.Меркель щодо коаліції
Німецький політик переконаний, що лише посилений ЄС може діяти як на противагу правим націоналістам, які останнім часом досягли успіхів у Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, Франції та Нідерландах.
Шульц також натякнув, що подібна коаліція передбачала би, що європейська політика Німеччини буде менше зосереджена на жорсткій економії.
Нагадаємо, німецький політик Мартін Шульц був переобраний лідером Соціал-демократичної партії Німеччини. В підтримку Шульца проголосувало 81, 94% членів партії.