М.Шульц готов к переговорам с А.Меркель по коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц сделал заявление, в котором официально согласился на предварительные переговоры с партией Меркель ХДС / ХСС. Если переговоры пройдут результативно, Германия может ожидать новое правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Социал-демократической партии.
Это увеличивает шансы партий сформировать коалиционное правительство и избежать перевыборов.
Впрочем, СДПГ отмечают, что переговоры не должны быть "обязывающими". По словам Шульца, партия не хочет "снова править в правительстве вместе с ХДС / ХСС".
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Кроме того, лидер СДПГ намекает на требования к канцлеру Меркель. Он заявил, что переговоры увенчаются успехом лишь при условии поддержки социальной демократии. Это означает компромисс относительно права на воссоединение семей мигрантов, защиты окружающей среды и права рабочих, программу противодействия детской бедности, расширение медицинского страхования, увеличение количества полицейских.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер объявил о выходе из переговоров о создании коалиции , обосновав это "отсутствием доверия".