М.Шульц готовий до переговорів з А.Меркель щодо коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц зробив заяву, в якій офіційно погодився на попередні переговори з партією Меркель ХДС/ХСС. Якщо переговори пройдуть результативно, Німеччина може очікувати на новий уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Соціал-демократичної партії.
Це збільшує шанси партій сформувати коаліційний уряд та уникнути перевиборів.
Утім, СДПН наголошують, що переговори не мають бути "зобов'язуючими". За словами Шульца, партія не хоче "знову правити в уряді разом з ХДС/ХСС".
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Крім того, лідер СДПН натякає на вимоги до канцлера Меркель. Він заявив, що переговори матимуть успіх лише за умови підтримки соціальної демократії. Це означає компроміс щодо права на возз'єднання сімей мігрантів, захисту довкілля та права робітників, програму протидії дитячій бідності, розширення медичного страхування, збільшення кількості поліцейських.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 20 листопада, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер оголосив про вихід з переговорів про створення коаліції, обгрунтувавши це "відсутністю довіри".