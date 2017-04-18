М.Ле Пен пообещала приостановить иммиграцию во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кандидат в президенты Франции и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах приостановить всю легальную иммиграцию в страну, пока не согласуют и не примут новые законы, ее регулирующие, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз", - заявила М.Ле Пен во время митинга в Париже.
После этого, по ее словам, планируется ввести "жесткие, умные, гуманные и более контролируемые правила" по иммиграции.
При этом, левая французская газета Liberation уже назвала выступление М.Ле Пен одной из самых бескомпромиссных речей в ее предвыборной кампании.
Как сообщал УНН, в Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен.