М.Ле Пен пообещала приостановить иммиграцию во Францию

"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз", - заявила М.Ле Пен во время митинга в Париже.

После этого, по ее словам, планируется ввести "жесткие, умные, гуманные и более контролируемые правила" по иммиграции.

При этом, левая французская газета Liberation уже назвала выступление М.Ле Пен одной из самых бескомпромиссных речей в ее предвыборной кампании.

Как сообщал УНН, в Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен.