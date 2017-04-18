М.Ле Пен пообіцяла призупинити імміграцію до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кандидатка в президенти Франції і лідер правого "Національного фронту" Марін Ле Пен пообіцяла в разі перемоги на виборах призупинити усю легальну імміграцію в країну, доки не узгодять і не ухвалять нові закони, що її регулюють, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Я хочу запровадити мораторій на всю легальну імміграцію, щоби зупинити цю божевільну, неконтрольовану ситуацію, яка тягне нас вниз", - заявила М.Ле Пен під час мітингу в Парижі.
Після цього, за її словами, планується ввести "жорсткіші, розумніші, гуманніші та більш контрольовані правила" щодо імміграції.
При цьому, ліва французька газета Liberation вже назвала виступ М.Ле Пен однією з найбільш безкомпромісних промов в її передвиборчій кампанії.
Як повідомляв УНН, у Парижі дві активістки Femen намагалися зірвати виступ Марін Ле Пен.