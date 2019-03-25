Люксембург - Украина: Коноплянка пожаловался на состояние газона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Один из лидеров сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка оценил состояние газона стадиона "Жози Бартель" перед матчем Люксембург - Украина, информирует УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Газон своеобразный, необычный очень. Очень скользкий, мяч дробит. Неудобный во всех смыслах газон. Это такие неудобные детали. Мы сегодня привыкали, надеюсь, проблем в матче не будет", - признался Коноплянка.
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Однако вингер также отметил, что никаких оправданий у футболистов украинской команды по состоянию поля не может быть.
Кроме того добавим, за всю свою историю противостояний сборная Украины трижды встречалась с командой Люксембурга и побеждала ее с одинаковым счетом - 3:0.
Напомним, в матче с Португалией украинцы удержали ничейный счет - 0:0. По словам президента ФФУ Андрея Павелко, это отличный результат.