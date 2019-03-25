Люксембург - Украина: Коноплянка пожаловался на состояние газона

"Газон своеобразный, необычный очень. Очень скользкий, мяч дробит. Неудобный во всех смыслах газон. Это такие неудобные детали. Мы сегодня привыкали, надеюсь, проблем в матче не будет", - признался Коноплянка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко определился со стартовым составом на игру с Люксембургом

Однако вингер также отметил, что никаких оправданий у футболистов украинской команды по состоянию поля не может быть.

Кроме того добавим, за всю свою историю противостояний сборная Украины трижды встречалась с командой Люксембурга и побеждала ее с одинаковым счетом - 3:0.

Напомним, в матче с Португалией украинцы удержали ничейный счет - 0:0. По словам президента ФФУ Андрея Павелко, это отличный результат.