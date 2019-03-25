Люксембург – Україна: Коноплянка побідкався на стан газону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Один із лідерів збірної України з футболу Євген Коноплянка оцінив стан газону стадіону "Жозі Бартель" перед матчем Люксембург – України, інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Газон своєрідний, незвичний дуже. Дуже слизький, м'яч дробить. Незручний у всіх сенсах газон. Це такі незручні деталі. Ми сьогодні звикали, сподіваюся, проблем в матчі не буде", – зізнався Коноплянка.
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Однак вінгер також відзначив, що ніяких виправдань у футболістів української команди через стан поля не може бути.
Крім того додамо, за всю свою історію протистоянь збірна України тричі зустрічалася з командою Люксембургу й перемагала її з однаковим рахунком - 3:0.
Нагадаємо, у матчі з Португалією українці втримали нічийний рахунок - 0:0. За словами президента ФФУ Андрія Павелка, це відмінний результат.