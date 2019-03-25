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Шевченко визначився зі стартовим складом на гру із Люксембургом

Київ • УНН

 • 8680 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. За годину до старту зустрічі другого туру відбіркового циклу на чемпіонат Європи з футболу-2020 головний наставник української збірної Андрій Шевченко оголосив стартовий склад на зустріч проти Люксембургу, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Шевченко визначився зі стартовим складом на гру із Люксембургом

З перших хвилин на поле стадіону "Жозі Бартель" вийдуть наступні футболісти:

Андрій Пятов (к), Богдан Бутко, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Руслан Маліновський, Роман Безус, Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Жуніор Мораес.

Запасні: Денис Бойко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко, Артем Шабанов, Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Роман Яремчук, Сергій Болбат, Олександр Караваєв, Андрій Лунін.

До стартового ростера Люксембургу потрапили: Моріс – Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон – Родрігес, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Олівер Тіль – Венсан Тіль, Тюрпель.

Додамо, що стартовий свисток о 21:45 дасть фінський рефері Маттіас Гестраніус.

Нагадаємо, у матчі з Португалією українці втримали нічийний рахунок - 0:0. За словами президента ФФУ Андрія Павелка, це відмінний результат.

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