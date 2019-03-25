Шевченко определился со стартовым составом на игру с Люксембургом

КИЕВ. 25 марта. УНН. За час до старта встречи второго тура отборочного цикла на чемпионат Европы по футболу-2020 главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко объявил стартовый состав на матч против Люксембурга, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.