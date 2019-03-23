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Президент ФФУ: нічия в матчі з Португалією - відмінний результат

Київ • УНН

 • 10511 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко привітав національну збірну з футболу та вболівальників з нічиєї в матчі з Португалією. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Президент ФФУ: нічия в матчі з Португалією - відмінний результат

"Відмінний початок відбіркового циклу Євро-2020! Я вітаю уболівальників, команду, весь тренерський штаб в на чолі з Андрієм Шевченком! Особлива подяка шанувальникам збірної України, які створили на знаменитому стадіоні "Ештадіу да Луж" неповторну атмосферу в складному поєдинку з чинними чемпіонами Європи на їхньому полі! Упевнений, цей результат - прекрасний показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху!", - написав він.

Окреме спасибі Павелко висловив Президенту України Петру Порошенко, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом.

"Увага глави держави завжди дуже важливо для збірної України і восени саме при щирій підтримці Президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги в своїй групі", - вважає Павелко.

Він також додав, що тепер всі думки і увагу уболівальників збірної спрямовані на майбутню гостьову гру зі збірною Люксембургу, яка де-факто є лідером нашої групи.

Нагадаємо, як писав УНН матч Україна - Португалія в кваліфікації ЄВРО - 2020 завершився з рахунком 0-0.

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