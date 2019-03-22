Сборная Украины удержала ничью в первой игре отбора на Евро-2020

Хозяева арены давили на команду Шевченко в первом тайме. Сначала Пепе решился на дальний выстрел с лета, но Пятов кончиками пальцев перевел мяч за перекладину. Уже через минуту украинцы пропустили после удара головой Карвалью, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. До отдыха Пятов дважды выручил нашу команду после попыток в нижний угол Криштиану Роналду.

После перерыва хозяева не сбавляли обороты имели 17 ударов в итоге на 5-ти в Украине, лучшее владение мячом, но победить так и не смогли — 0:0.

Примечательно, что натурализованный нападающий Жуниор Мораес дебютировал за сборную Украины, выйдя на поле на 76 минуте.

Добавим, 25-го марта Украину ожидает вторая выездная встреча против Люксембурга, который возглавил группу В выигрышем над Литвой 2:1.