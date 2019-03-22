Збірна України втримала нічию у першій грі відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На стадіоні “Да Луж” в Лісабоні національна збірна України з футболу провела виїзний матч з Португалією в рамках стартового туру відбору на ЧЄ-2020, передає кореспондент УНН.
Господарі арени тиснули на команду Шевченка у першому таймі. Спочатку Пепе наважився на дальній постріл злету, але Пятов кінчиками пальців перевів м’яч за поперечину. Вже через хвилину українці пропустили після удару головою Карвалью, але арбітр відмінив взяття воріт через офсайд. До відпочинку Пятов двічі виручив нашу команду після спроб у нижній кут Кріштіану Роналду.
По перерві господарі не збавляли обертів мали 17 ударів у підсумку проти 5-ти в України, краще володіння м’ячем, але одержати перемогу так і не змогли — 0:0.
Примітно, що натуралізований нападник Жуніор Мораес дебютував за збірну України, вийшовши на поле на 76 хвилині.
Додамо, 25-го березня на Україну очікує друга виїзна зустріч проти Люксембургу, який очолив групу В завдяки виграшу над Литвою 2:1.