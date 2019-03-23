Президент ФФУ: ничья в матче с Португалией - отличный результат

"Отличное начало отборочного цикла Евро-2020! Я поздравляю болельщиков, команду, весь тренерский штаб в во главе с Андреем Шевченко! Особая благодарность поклонникам сборной Украины, которые создали на знаменитом стадионе "Эштадио Да Луж" неповторимую атмосферу в сложнейшем поединке с действующими чемпионами Европы на их поле! Уверен, этот результат - прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути!", - написал он.

Отдельное спасибо Павелко высказал Президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом.

"Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке Президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе", - считает Павелко.

Он также добавил, что теперь все мысли и внимание болельщиков сборной направлены на будущую гостевую игру со сборной Люксембурга, которая де-факто является лидером нашей группы.

Напомним, как писал УНН матч Украина - Португалия в квалификации ЕВРО - 2020 завершился со счетом 0-0.