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15 марта, 19:03 • 116152 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169630 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132118 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113775 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106005 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101837 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Люди рассказали, что думают о полной ликвидации памятников Ленину в городах Украины

Люди рассказали, что думают о полной ликвидации памятников Ленину в городах Украины

Киев • УНН

 • 12186 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину. В связи с этим корреспондент УНН решил узнать мнение украинцев по поводу "Ленинопада" и декоммунизации в государстве.

Некоторые респонденты отметили, что декоммунизация и "Ленинопада" - абсолютно положительное явление для новейшей истории Украины. При условии, что это происходит цивилизованным путем.

"Я за то, чтобы декоммунизация успешно прошла во всех областях Украины. Этим, конечно, должна была заниматься власть, то есть, организовано демонтировать коммунистические памятники и создать где-то за городом музей эпохи Советского Союза. Вандализм в этом деле случается тогда, когда власть на местах не действует", - сказал участник Революции Достоинства и волонтер Ярослав.

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Тогда как представители старшего поколения высказали мнение, что памятники Ленину в городах Украины стоило оставить.

"Памятники Ленину - это наша история. Когда мы забираем историю прошлого, мы не будем знать, на чем строить историю своего будущего. Лучше было бы деньги, потраченные на декоммунизацию, направить на различные остро социальные цели - на школы, детсады, больницы, помощь воинам АТО", - отметила киевлянка Галина.

Как сообщал УНН, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину.

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