Люди рассказали, что думают о полной ликвидации памятников Ленину в городах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину. В связи с этим корреспондент УНН решил узнать мнение украинцев по поводу "Ленинопада" и декоммунизации в государстве.
Некоторые респонденты отметили, что декоммунизация и "Ленинопада" - абсолютно положительное явление для новейшей истории Украины. При условии, что это происходит цивилизованным путем.
"Я за то, чтобы декоммунизация успешно прошла во всех областях Украины. Этим, конечно, должна была заниматься власть, то есть, организовано демонтировать коммунистические памятники и создать где-то за городом музей эпохи Советского Союза. Вандализм в этом деле случается тогда, когда власть на местах не действует", - сказал участник Революции Достоинства и волонтер Ярослав.
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Тогда как представители старшего поколения высказали мнение, что памятники Ленину в городах Украины стоило оставить.
"Памятники Ленину - это наша история. Когда мы забираем историю прошлого, мы не будем знать, на чем строить историю своего будущего. Лучше было бы деньги, потраченные на декоммунизацию, направить на различные остро социальные цели - на школы, детсады, больницы, помощь воинам АТО", - отметила киевлянка Галина.
Как сообщал УНН, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину.