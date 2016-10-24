Люди розповіли, що думають про повну ліквідацію пам'ятників Леніну у містах України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що в українських містах більше немає пам’ятників Леніну. У зв'язку з цим кореспондент УНН вирішив дізнатися думку українців з приводу "Ленінопаду" та декомунізації у державі.
Деякі респонденти зазначили, що декомунізація та "Ленінопад" - абсолютно позитивне явище для новітньої історії України. За умови, якщо це відбувається цивілізованим шляхом.
"Я за те, щоб декомунізація успішно пройшла в усіх областях України. Цим, звичайно, повинна була займатися влада, тобто, організовано демонтувати комуністичні пам’ятники і створити десь за містом музей епохи Радянського союзу. Вандалізм у цій справі трапляється тоді, коли влада на місцях не діє", - сказав учасник Революції Гідності та волонтер Ярослав.
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Тоді як представники старшого покоління висловили думку, що пам'ятники Леніну у містах України було варто залишити.
"Пам'ятники Леніну - це наша історія. Коли ми забираємо історію минулого, ми не будемо знати, на чому будувати історію свого майбутнього. Краще було б гроші, витрачені на декомунізацію, направити на різні гостро соціальні цілі - на школи, дитсадки, лікарні, допомогу воїнам АТО", - зазначила киянка Галина.
Як повідомляв УНН, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що в українських містах більше немає пам’ятників Леніну.