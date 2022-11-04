"Люди с железной смелостью": Зеленский поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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"День железнодорожника. День людей с железной смелостью и добрым сердцем. С первых часов полномасштабной войны, рискуя собственной жизнью, они помогали другим. В режиме нон-стоп, часто без сна и отдыха, под обстрелами, в сверхсложных условиях.

Украинская железная дорога стала настоящей дорогой жизни. А эвакуационные поезда – спасением для миллионов украинцев. Спасибо за вашу работу! Двигаемся к победе вместе", – отметил Зеленский.

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