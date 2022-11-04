"Люди із залізною сміливістю": Зеленський привітав залізничників із професійним святом

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"День залізничника. День людей із залізною сміливістю і добрим серцем. З перших годин повномасштабної війни, ризикуючи власним життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах.

Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунком для мільйонів українців. Дякую за вашу роботу! Рухаємось до перемоги разом", – зазначив Зеленський.

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